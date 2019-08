PJANIC DE ROSSI NAINGGOLAN TOTTI / Miralem Pjanic è pronto per un altro anno al top con la maglia della Juventus, con Massimiliano Allegri c'è stato il definitivo salto di qualità e il legame con l'allenatore toscano continua a essere molto stretto, come ammesso dallo stesso calciatore. Un percorso lungo, quello del centrocampista bosniaco, che ha avuto una tappa fondamentale alla Roma.

Pjanic ha avuto l'occasione di giocare anche con due monumenti del calcio mondiale come Francescoe Daniele, che da pochi mesi non fanno più parte dei giallorossi.

Il calciatore classe '90, però, non è assolutamente d'accordo con le scelte della Roma: "Non me ne capacito. Ho parlato con loro ed entrambi sono dispiaciuti, tutti e due faticano a darsi una spiegazione. Francesco si è tirato fuori da una situazione che non gli stava bene, non si identificava con questa gestione e sentiva di poter dare di più ma so che ci sta male". Su De Rossi, che stanotte esordirà con la maglia del Boca Juniors: "Quello che gli hanno fatto è davvero un mistero. Però quando ogni anno vedi partire i più forti cominci a farti delle domande. E alla fine ti stufi".

Infine Pjanic parla anche di un altro ex compagno e amico come Radja Nainggolan, che è tornato a Cagliari: "Mi dispiace per lui, so che ragazzo è ma ogni tanto fa degli sbagli. È troppo diretto e aperto, a volte dovrebbe magari essere più furbo e discreto. Anche se ha fatto così per tutta la carriera e forse dà il meglio in queste situazioni, ma spero ne esca presto".

