CALCIOMERCATO BARCELLONA COUTINHO BAYERN MONACO / Sono ore di totale fermento a Barcellona tra l'eventuale grande ritorno di Neymar e la partenza sempre più plausibile di Philippe Coutinho in bilico tra Germania e Francia. Nonostante il possibile ritorno dal PSG di 'O'Ney', non sono però i parigini ad essere in vantaggio sull'ex interista.

Secondo quanto rivelato dalla radio catalana 'RAC1' ci sarebbe una trattativa tra il Barcellona e ilper Coutinho, in blaugrana appena dal gennaio 2018 e già in procinto di salutare.

L'operazione tra i due club si baserebbe su un prestito con opzione di riscatto. Dunque è l'ipotesi tedesca a prendere fortemente quota dopo la chiusura del mercato inglese e la conseguente fumata nera per l'eventiale affare Coutinho con il Tottenham.