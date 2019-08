CALCIOMERCATO INTER NAPOLI JUVENTUS ROMA ICARDI / E' Mauro Icardi il protagonista del mercato estivo in Serie A. Uscito fuori dal progetto dell'Inter, il bomber argentino ha perso la fascia da capitano e il numero nove, finito sule spalle del neo acquisto Lukaku. Così, per lui si prevede un futuro più o meno lontano da Milano: a Nord c'è la pista Torino, al Centro l'opzione Roma e al Sud l'ipotesi Napoli. Tre città pronte a sfidarsi per accoglierlo, nonostante Icardi abbia già dato il suo gradimento alla Juventus. Le difficoltà dei bianconeri, però, derivano dalla necessità di sfoltire la rosa a disposizione di Sarri con la cessione di alcuni elementi pregiati, Dybala su tutti.

Così, Roma e Napoli si muovono per anticipare i bianconeri e tentare il colpaccio estivo: clicca qui per restare aggiornato.

Nei contatti avuti tra Fienga, Petrachi e la moglie-agente Wanda Nara, riporta la 'Gazzetta dello Sport', il club giallorosso avrebbe spiegato il progetto che in questi anni ha quasi sempre permesso al club di finire tra le prime tre, la centralità che avrebbe Maurito, il calore dei tifosi, le strutture all’avanguardia e la bellezza della città, elementi che Wanda avrebbe apprezzato. Il Napoli, dal canto suo, sarebbe invece disposto ad aumentare sia l'offerta di ingaggio fino a 8 milioni di euro a stagione sia la proposta ai nerazzurri, portandola a 60 milioni. Inoltre, riporta il 'Corriere dello Sport', gli azzurri starebbero tentando il pressing decisivo: dopo la chiamata di De Laurentiis a Wanda, anche Carlo Ancelotti avrebbe alzato il telefono per parlare direttamente con Icardi. Il tecnico avrebbe spiegato al bomber come intende utilizzarlo e quanto sarebbe importante nei suoi schemi, oltre a giocarsi la carta Champions, fattore importante per il calciatore. Ancelotti sarebbe convinto di aver toccato i tasti giusti, ma l’ultima parola spetta all'argentino, che intanto si è promesso alla Juventus.