CALCIOMERCATO ROMA DZEKO FALCAO / Continua la telenovela Dzeko. C'è ancora distanza con la Roma: i giallorossi restano su una richiesta di 20 milioni di euro, cifra non ancora raggiunta da Marotta e Ausilio, fermi intorno ai 15 milioni. Il bosniaco inoltre dal canto suo ha iniziato alla grande il precampionato tanto da incantare il neo allenatore Fonseca.

Sul fronte sostituti però stando a quanto sottolineato dal 'Corriere dello Sport' Higuain sembra aver chiuso alla Roma, motivo per cuiè stato a Montecarlo per sondare il terreno per, che può diventare l’alternativa. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Tutto però è subordinato alla situazione Dzeko che se non si sblocca questa settimana, si chiuderà per sempre.