CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA NAINGGOLAN / Non solo Boateng e Lirola. La nuova Fiorentina di Commisso lavora per migliorare la rosa a disposizione di Montella.

Così, per il centrocampo sembra forte l'interesse verso Radja, campione belga escluso dal progetto di clicca qui per restare aggiornato. I viola, riporta 'Sky Sport', avrebbero avviato i contatti con l'e starebbero provando a trovare un'intesa anche col giocatore. Dopo gli interessi di, per Nainggolan potrebbe quindi balzare in pole la pista toscana.