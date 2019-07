p>CALCIOMERCATO MILAN ERIKSEN / Christiancentrocampista danese del, è uno dei protagonisti di questa finestra estiva di mercato: ilè da tempo sulle sue tracce e lo considera come eventuale alternativa al piano A che porta il nome di Paul. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

I 'Blancos' da tempo hanno l'accordo con il giocatore, manca quello con il Tottenham ma secondo quanto riportato da 'As' sul danese ci sarebbero altri club: tra quelli citati c'è anche il Milan di Giampaolo assieme al Manchester United e all'Atletico Madrid. Ma non solo. Eriksen piace da tempo anche alla Juventus e negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio con Paulo Dybala, finito nel mirino degli 'Spurs'. L'eventuale operazione per il Milan sarebbe comunque molto difficile in virtù delle alte richieste del club inglese e della volontà del giocatore di partecipare alla prossima Champions League.