CALCIOMERCATO TORINO CAIRO BRIAN RODRIGUEZ BRESCIA CELLINO LECCE PENAROL - Paul Brian Rodriguez Bravo è considerato uno dei talenti emergenti più cristallini del calcio sudamericano. Il Penarol, club nel quale è cresciuto, nello scorso anno lo ha inserito nella rosa della prima squadra e l'allenatore Diego Lopez, vecchia conoscenza della Serie A, lo ha subito messo in campo come esterno sinistro d'attacco.

Il 19enne ha messo in mostra tutte le sue qualità, suscitando l'interesse di alcuni club italiani: stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , ile le neopromossesi sono mosse concretamente per Rodriguez, ma le loro proposte sono state respinte. Il Penarol valuta il cartellino del classe 2000 ben 12 milioni di dollari, poco più di 10 milioni di euro, mentre sono state rispedite al mittente offerte da 8 milioni. Il nome di Rodriguez, però, è da tenere in grande considerazione. Per il presente e il futuro.