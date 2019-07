LAZIO JONY / E' ufficiale: Jony è un nuovo calciatore della Lazio. Lo si apprende dal sito della Lega Serie A: il 28enne centrocampista spagnolo lascia il Malaga (era in scadenza di contratto nel 2020) e si trasferisce in Italia a titolo definitivo.

La trattativa tra la Lazio e il club spagnolo per Jony è stata anticipata da Calciomercato.it: Jony, classe 1991, nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'in prestito. Trentesette presenze e quattro reti complessive per il calciatore che in carriera ha giocato anche nelle giovanili del Barcellona prima di vestire le maglie di