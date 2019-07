JUVENTUS TOTTENHAM DE LIGT MUNDO DEPORTIVO / Una magia nel finale di Harry Kane ha steso la Juventus di Sarri nella prima uscita amichevole contro il Tottenham. Nell'ultima mezz'ora spazio anche per l'esordio in bianconero di Matthijs de Ligt che ha comunque destato una buona impressione.

Il KO della Juve ha però scatenato l'ironia del 'Mundo Deportivo' che ha approfittato della situazione per mostrare proprio al giovane centralem olandese il mancato apprezzamento per la decisione di andare a giocare in Italia.

Appena dopo la sconfitta della Juventus infatti il quotidiano catalano ha pubblicato su Twitter una foto di de Ligt contrariato con tanto di hashtag usato dal club piemontese al momento della presentazione dell'ex Ajax #turndeligton.

Ecco la foto: