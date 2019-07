CALCIOMERCATO NAPOLI PEPE OUNAS / Non solo James Rodriguez. Il Napoli fa sul serio anche per Nicolas Pepe, attaccante 24enne messosi in bella mostra nel Lille. Per lui è folta la concorrenza, che vede anche PSG, Manchester United e Barcellona alla finestra.

Tuttavia, vogliosi di regalare adun grande colpo che possa aumentare la qualità della rosa, gli azzurri si sarebbero spinti con una super offerta ai francesi:

Per Pepe, riporta la 'Gazzetta dello Sport', il Napoli avrebbe offerto il cartellino di Ounas più una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Tuttaia, resta l'incertezza circa una possibile chiusura, considerate le possibili repliche provenienti dgli altri club interessati. Intanto, per il reparto offensivo, gli azzurri monitorano anche Rafael Leao del Lille e Malcom del Barcellona.