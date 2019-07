CALCIOMERCATO ROMA VERETOUT DIAWARA VISITE MEDICHE / Prende vita il nuovo centrocampo della Roma.

Stamane, come mostrano le immagini realizzate dagli inviati di Calciomercato.it , Jordane Amadousono arrivati a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito. Sorrisi e saluti, con sciarpa giallorossa al collo, verso i tifosi e i cronisti presenti: clicca qui per restare sempre aggiornato sulle ultime news di mercato e non solo. Dopo l'idoneità sportiva, i due calciatori sono attesi a Trigoria. La loro avventura romana è appena iniziata.

M.D.A.