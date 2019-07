JUVENTUS DE LIGT / Il regalo di compleanno di Fabio Paratici è anche il regalo più atteso dai tifosi della Juventus in questa estate di calciomercato.

Il Ds bianconero che ieri ha compiuto 47 anni infatti sta lavorando agli ultimi dettagli di una maxi-operazione inevitabilmente complessa e che richiederà ancora qualche ora per arrivare ad annunciare qualcosa che di fatto è già certezza: Matthijs deLigt lascerà l'Ajax e lo farà per raggiungere Cristiano Ronaldo e compagni a Torino

Le parti in causa sono ormai soddisfatte. La base dell'acquisto è stata fissata a quota 70 milioni di euro, poi si è ragionato sui bonus con un intenso scambio di mail e documenti. Il giocatore, che ha già detto 'sì' ad un contratto da 12 milioni di euro più bonus (con una clausola da 150 milioni a salire) non parte per il ritiro austriaco dei 'Lancieri' e anzi ha già pronto un volo privato che non appena riceverà il via libera lo porterà a Torino per unirsi ai nuovi compagni. La Juve, scrive il 'Corriere dello Sport', lo aspetta domani, ad un anno esatto dallo sbarco di Cristiano Ronaldo. Un ruolo fondamentale nella trattativa lo ha ricoperto l'agente Mino Raiola, che infatti secondo il quotidiano percepirà una commissione superiore ai 10 milioni di euro.