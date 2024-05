Visite mediche e firma: colpo a parametro zero per De Rossi

La Roma prova a piazzare il colpo in vista della prossima stagione: possibile colpo a parametro zero

C’è ancora tanta carne a cuocere in casa Roma, con la squadra di De Rossi impegnata sia in campionato che in Europa League. Ma occhio già al calciomercato.

Possibile colpo a sorpresa e a parametro zero della Roma in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il club giallorosso, infatti, sarebbe sulle tracce di Gaetano Castrovilli, centrocampista offensivo classe ’97 in scadenza di contratto con la Fiorentina. Il talentuoso giocatore di origini pugliesi si libererà a parametro zero la prossima estate e potrebbe presto accasarsi alla Roma di Daniele De Rossi.

Ma non solo: nei prossimi giorni il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Bari dovrebbe sottoporsi a una doppia seduta di visite mediche, una in Italia e una all’estero come anticipato da Radio Radio. In caso di esito positivo dai controlli medici, il giocatore classe ’97 dovrebbe firmare con la Roma in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, De Rossi ‘prenota’ Castrovilli

Reduce da ben due infortuni al legamento crociato, Gaetano Castrovilli in questa stagione ha giocato appena 140 minuti, tornando al gol domenica scorsa nella sconfitta di Verona, realizzando il momentaneo 1-1 della formazione toscana.

Ne ha parlato anche Enrico Camelio, ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, svelando i dettagli dell’operazione: “Lo scorso anno Castrovilli doveva rinnovare con la Fiorentina”, ma poi “c’è stato un ripensamento” a causa di una “discussione con il club”. Il giocatore infatti aveva sostenuto “le visite mediche con il Bournemouth ma non ci fu esito positivo” e quindi “rimase a Firenze”. Il giocatore classe ’97 “piace molto a De Rossi, se passerà le visite mediche sarà ufficialmente un giocatore della Roma”. Infine “l’ingaggio sarà basso e la società si è tutelata con una clausola legata alle presenze“.