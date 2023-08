Fiorentina, Inghilterra amara per Commisso: dopo Castrovilli è successo di nuovo

L’Inghilterra rimane un paese amaro per la Fiorentina di Commisso: dopo Castrovilli è sfumato un altro colpo. La situazione.

Non è un’estate facile per la Fiorentina di Rocco Commisso: il patron viola, infatti, dopo l’affare saltato a causa del mancato superamento delle visite mediche di Castrovilli con il Bournemouth, sembra ormai destinato a veder naufragare anche un’altra trattativa con il club inglese.

La squadra di Premier League, infatti, sembrava nelle ultime settimane interessata a prendere in considerazione la possibilità di intavolare una trattativa per un suo giovane ed interessante difensore ma, dopo lo stop per il centrocampista toscano, anche quella pista si è definitivamente raffreddata.

Ecco tutti i dettagli e su chi potrebbe virare la squadra di Vincenzo Italiano adesso.

Calciomercato Fiorentina, Marcos Senesi del Bournemouth non arriva

Il giocatore in questione è Marcos Senesi, difensore centrale classe 1997 che nell’ultima stagione si è messo in mostra in Inghilterra, attirando le attenzioni di moltissimi club. Fiorentina compresa.

Il ragazzo ex Feyenoord e San Lorenzo, è valutato all’incirca 15 milioni di Euro, cifa che sembrerebbe troppo elevata per il club Viola, ma secondo quanto riportato da fantacalcio.it, gli intermediari starebbero lavorando per provare a ricucire la frattura. Dopo il naufragio dell’affare Castrovilli, però, la strada sembra essere in salita e difficilmente Italiano riuscirà ad averlo tra le proprie fila.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore ma, salvo clamorosi colpi di scena, la Fiorentina dovrà continuare a cercare il difensore centrale richiesto dal tecnico per completare la rosa.