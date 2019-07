Juventus, de Ligt: i tifosi già comprano la maglia

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Questione di poco, ormai, per la chiusura dell'affare tra Juventus e Ajax per de Ligt.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Tutto fatto per il trasferimento del difensore olandese in bianconero, si attende soltanto l'ufficialità. Intanto, sale già la febbre per il nuovo centrale difensivo della squadra di. Ecco le prime immagini della maglietta numero 4 a lui destinata e che erediterà da. Tifosi in delirio, pronti ad acquistare i primi esemplari e ad accogliere il nuovo colpo dei campioni d'Italia.