LAZIO RITIRO JONY / Il ritiro della Lazio è iniziato. La squadra è arrivata ad Auronzo di Cadore, provincia di Belluno, dove rimarrà fino al 27 luglio. Sono 25 i convocati da Simone Inzaghi. Proto, Guerrieri, Adamonis e Alia i portieri. Acerbi, Jorge Silva, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Vavro e Wallace i difensori. André Anderson, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic e Parolo i centrocampisti. Adekanye, Caicedo, Correa e Immobile gli attaccanti.

Tagliati fuori Casasola, Djavan Anderson, Rossi e(in uscita verso il).si aggregheranno rispettivamente il 15 e il 19 luglio, mentre, reduce dagli impegni in coppa d’Africa, farà solo il ritiro di Marienfeld in Germania. Della lista non fa parte: l'esterno in arrivo dalinvece è in attesa del transfer, non ha ancora sostenuto le visite mediche, ma il suo tesseramento potrebbe slittare, ritardando anche la partenza per il ritiro. Dalla società però filtra ottimismo.