Milan, per Ceballos super offerte dalla Premier: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN CEBALLOS / Il Milan continua a seguire il caso Dani Ceballos:come descritto da Calciomercato.it nei giorni scorsi, il centrocampista spagnolo preferirebbe giocare in un club che disputa le competizioni europee, ma i rossoneri non mollano la presa e restano vigili.

Il calciatore vuole lasciare il Real Madrid solo in prestito, e mentre in Spagna anche Betis e Siviglia provano a convincerlo, in Premier altri due grandi club sono pronti a darsi battaglia. Il Tottenham mette sul piatto ben 40 milioni di euro, mentre nelle ultime ore, secondo 'El Desmarque', l'Arsenal si avvicinerebbe addirittura ai 50 milioni.

La proposta dei Gunners, ovviamente, incontrerebbe i favori di Florentino Perez, ma andrebbe convinto anche il ragazzo, che continua a vedere il suo futuro in blanco ed è in cerca solo di un’avventura che gli garantisca continuità per la prossima stagione.