CALCIOMERCATO FIORENTINA BALOTELLI DE ROSSI BARONE / Joe Barone fa il punto sulle indiscrezioni di mercato riguardanti la Fiorentina. Il braccio destro di Cmmisso, dopo aver ribadito l'incedibilità di Chiesa, ha parlato siteticamente anche di Balotelli: "Intanto però guadagna tanto. Lo scriva: “guadagna tanto” - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - De Rossi? Daniele è un grande giocatore e un grande uomo.

Sarebbe prezioso dentro il nostro spogliatoio. Può aiutare tutti i nostri giovani a crescere. Aspettiamo di sapere cosa deciderà. Se continuerà o chiuderà con il calcio. Noi De Rossi lo prenderemmo con grande piacere.? Si vede che ha talento ma costa tanto e ancora non ha giocato neppure una gara in A. Tanti nomi? Un bambino nell’amichevole contro i dilettanti del Val di Fassa mi ha dato una lista di calciatori da acquistare. Leggiamola insieme: ddel Sassuolo eal Milan in cambio die soldi. Ho messo la lista nel portafoglio".