CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC POGBA CENTROCAMPO/ Sono passate poco meno di due settimane dall'inizio ufficiale del calciomercato estivo ma alcune delle trattative chiave sono già entrate nel vivo. In particolare in casa Juventus dove, il grande obiettivo si chiama Matthijs de Ligt, difensore centrale classe 1999 dell'Ajax. Per l'attacco invece, in casa bianconera, attenzione ad un clamoroso trasferimento di Mauro Icardi all'Allianz Stadium dopo 6 anni con la maglia dell'Inter. L'argentino è stato infatti escluso, così come Nainggolan, dal nuovo progetto nerazzurro targato Antonio Conte e Beppe Marotta, e potrebbe davvero vestire la maglia della Vecchia Signora nella prossima stagione. Resta da definire quindi il centrocampo, fra obiettivi di altissimo livello e possibili cessioni eccellenti. Da Pjanic a Pogba: andiamo a fare il punto sulle manovre di calciomercato della Juventus a centrocampo.

Calciomercato Juventus, i nomi in entrata: non c'è solo il sogno Pogba

Il nome di spicco per il calciomercato Juventus a centrocampo è di certo quello di Paul Pogba, mezz'ala francese in forza al Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Il Pog-back, come è stato chiamato dai tifosi per il passato bianconero del giocatore transalpino, potrebbe davvero infuocare ancor di più la piazza juventina dopo l'arrivo di Rabiot. Il centrocampo di quantità che voleva Massimiliano Allegri per la sua Juventus sembra oggi soltanto un ricordo e ciò è testimoniato dai primi due colpi di mercato: Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Per il primo l'accordo è stato definito a gennaio e con Sarri potrebbe esaltare al massimo le sue doti di centrocampista box to box alla inglese - gallese per dirla tutta - così come il secondo, per il quale l'unico dubbio è dato dalla lunga assenza dal calcio giocato per via dei dissapori con il suo ex club, il PSG.

Calciomercato Juventus, il punto sulle uscite: Khedira e Matuidi alla porta. E Pjanic...

I primi due indiziati a dire addio alla Juventus in questa caldissima estate di calciomercato sembrano essere Sami Khedira e Blaise Matuidi, entrambi classe 1987. I due centrocampisti 32enni, a maggior ragione con l'addio di Massimiliano Allegri, sarebbero prossimi a cambiare maglia. Per il tedesco ex Real Madrid, molto interesse arriva dal campionato turco e, più in particolare, da Fenerbahce e Besiktas. Mentre per Matuidi potrebbe addirittura prospettarsi un clamoroso ritorno al Paris Saint-Germain dopo le due stagioni con la Juventus. Certi della permanenza invece, salvo sorprese dell'ultim'ora, Emre Can e Rodrigo Bentancur, centrocampisti duttili e potenzialmente di estrema utilità per il gioco del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Il primo, nazionale tedesco, è arrivato in bianconero la scorsa estate ed ha conquistato tutti soprattutto per le sue capacità di adattamento nelle differenti posizioni in campo. L'uruguaiano invece, ha bissato una prima annata di crescita, confermando tutte le sue qualità e strappando sempre più minuti all'interno della linea mediana della Vecchia Signora. Infine, è arrivato il momento di parlare di Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco un po' in ombra nell'ultima stagione. Nonostante le voci di un possibile affondo per Jorginho, pupillo di Maurizio Sarri che veste la maglia del Chelsea, il destino dell'ex centrocampista della Roma resta legato alla Juventus proprio per volere dell'ex manager dei Blues. Sarri vede infatti in Pjanic il suo regista per il primo svolgimento della manovra offensiva, allontanando quindi le voci di una possibile cessione con PSG e Barcellona alla finestra.