CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN WEST HAM / Gonzalo Higuain è arrivato questa mattina allo 'JMedical' per sostenere le visite mediche in vista della prossima stagione ma il suo futuro è ancora tutto da definire. Dopo una stagione travagliata passata tra Milan e Chelsea, il 'Pipita' va a caccia di una nuova vita sportiva tra Juventus e non solo.

Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' non c'è solo lache ha espresso già il gradimento per l'attaccante, ma anche una squadra di Premier League ha gli occhi ben puntati. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Anche il West Ham avrebbe manifestato interesse per Higuain dopo il mancato arrivo di Maxi Gomez, che si accaserà al Valencia. Il club britannico proporrebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La Juventus dal canto suo ha già pronta la richiesta economica: per l'argentino 40 milioni di euro.