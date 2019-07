CALCIOMERCATO ROMA PAU LOPEZ / Nelle scorse era sembravano essere sorti problemi legati all'arrivo a Roma di Pau Lopez.

Il club giallorosso ha però prontamente annunciato proprio in tarda serata l'arrivo dell'estremo difensore spagnolo excon un comunicato sul proprio sito: "Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Real Betis Balompié, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo fisso di 23,5 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024".

Arrivate anche le prime parole di Pau Lopez: “È quasi impossibile dire di no ad un club come la Roma. Questo rappresenta un passo in avanti importante nella mia carriera. Sono felice della fiducia riposta in me da questo grande club: mi sento pronto ad affrontare questa nuova sfida”.