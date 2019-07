p>INTER AGOUME SERIE A / Da una manciata di giorni il giovaneè un nuovo calciatore dell'Il classe 2002, tra i convocati del ritiro della prima squadra a Lugano, ha parlato ai microfoni di 'Inter TV': "Per ora sta procedendo tutto molto bene, stiamo lavorando nel modo giusto e continueremo a farlo. La preparazione è molto importante per affrontare in modo corretto l'inizio della stagione, siamo sulla strada giusta".

Agoume ha quindi continuato: "Mi sto integrando giorno dopo giorno, sono tutti molto gentili con me. È un piacere allenarmi accanto a questi grandi giocatori e provo ad approfittare di ogni momento per imparare qualcosa. La Serie A è un campionato molto fisico e tattico, è uno dei cinque maggiori campionati europei. Se avrò la possibilità di giocarci, per me sarà una bellissima scoperta. Spero davvero di avere l'occasione di esordire nel corso di questa stagione".