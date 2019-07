p>CALCIOMERCATO JUVENTUS BAYERN MONACO MANDZUKIC / Clamorosa suggestione di mercato delsecondo quanto riportato dalla 'Bild', la dirigenza bavarese starebbe valutando il ritorno di Marioattaccante croato della. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Mandzukic è considerato il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice-Lewandowski: piace per le sue qualità tecniche, perché conosce già l'ambiente bavarese e perché ha dimostrato nella sua esperienza in Italia di sapersi anche adattare nel ruolo di ala d'attacco.