CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS JAMES RODRIGUEZ LOZANO ANCELOTTI MANOLAS / Lunga intervista del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che a 'Radio Kiss Kiss Napoli' rilascia interessanti dichiarazioni sul programma estivo degli azzurri e sugli obiettivi di mercato. "Ecco il programma delle amichevoli. Dopo il ritiro di Dimaro, in cui affronteremo tre squadre di Serie B, tra cui una sarà il Benevento, saremo a Edimburgo per affrontare il Liverpool. Poi sfideremo il Marsiglia e dunque giocheremo il 7 agosto a Miami e il 10 agosto a Detroit con il Barcellona - ha spiegato - James Rodriguez? Abbiamo sempre detto di avere bisogno di due terzini e di un attaccante. Lui è un desiderio di Ancelotti, non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco ma le sue doti non possono essere messe in discussione e se il nostro mister lo ha chiesto, voglio responsabilizzarlo e accontentarlo. E' costosissimo, ma un sacrificio si può fare.

Andiamo avanti, stiamo elaborando la trattativa con il nostro amico, se non dovesse andare in porto parleremmo conper. Tutti e due? Ora non esageriamo. E degli altri che facciamo, li buttiamo via? Ribadisco inoltre che dobbiamo vendere prima di poter comprare, al momento siamo ancora in una fase di studio. Stiamo valutando chi non fa al caso nostro per poterlo cedere.? Ci stiamo lavorando da quandoci ha comunicato di voler andare via, il greco è un buon rimpiazzo. Ma ci sono vari problemi. Mi dicono che caratterialmente ogni tanto fa le bizze, dovrà parlarnecon lui personalmente. L'altro scoglio è la, stiamo verificando se poterlo acquistare a condizioni favorevoli. Ha già una certa età e probabilmente è un investimento a non rendere, visto che non riusciremmo a rivenderlo. Considerando la richiesta di ingaggio, parliamo di cifre illogiche per il mercato italiano. Se vogliamo migliorare la rosa possiamo farlo, ma senza fare follie. Abbiamo ricambi in tutti i ruoli, non ci manca nessuno. Prospettive per il campionato? Conda una parte edall'altra, sarà molto divertente.