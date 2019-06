CALCIOMERCATO INTER GENOA DE LA VEGA / Inter e Genoa in sinergia per il colpo sudamericano. Nel mirino dei due club italiani c'è Pedro de la Vega, esterno offensivo del Lanus classe 2001.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Considerato in patria come il nuovo, riporta 'Tuttosport', il calciatore sarebbe vicino al trasferimento in rossoblu per una cifra vicina ai 10 milioni di euro: clicca qui per restare aggiornato. Il club dilo acquisterebbe inserendolo da subito in rosa mentre all'Inter verrebbe garantita un'opzione in caso di rivendita futura.