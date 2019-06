CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX ATLETICO MADRID BENFICA / Nelle ultime ore si era parlato con forza di un possibile trasferimento all'Atletico Madrid di Joao Felix, con relativo pagamento della clausola da parte dei 'Colchoneros' per il talentino del Portogallo che interessa anche alla Juventus.

Le carte in tavola sembrano però essere nuovamente cambiate, con ilche ha pubblicato sul proprio sito un comunicato ufficiale inequivocabile riguardante proprio il destino del giovane: "Alla luce delle notizie pubblicate in queste ultime ore, il Benfica spiega che è falso che sia attualmente in corso una trattativa per il trasferimento del giocatore Joao Felix“. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il comunicato del Benfica continua smentendo nello specifico le notizie di oggi: "Le condizioni per la sua negoziazione sono pubbliche e note, tenendo conto della clausola rescissoria di 120 milioni di euro. Ancor più grave è la notizia falsa che fa riferimento a delle trattative che coinvolgono commissioni del 30%, ripresa in Portogallo da A Bola con intenzioni che non conosciamo. Ripetiamo: questa informazione è totalmente falsa, assurda e vuole rovinare la reputazione e la dignità del Benfica”. La Juventus può ancora sognare Joao Felix?