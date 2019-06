CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR PSG / Il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi non le ha di certo mandate a dire a Neymar che sembra sempre più in rotta con il club francese.

Alla finestra ci sarebbe ilche vorrebbe riportarlo in Spagna. Josep, portavoce del club blaugrana, ha parlato in conferenza stampa dopo il consiglio d'amministrazione della società, soffermandosi anche sull'argomento Neymar: "Mai parlare di mercato e non perché non ci piace, ma perché non è giusto. Perché se ne parliamo è una mancanza di rispetto". Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

NEYMAR - "Se posso scartare Neymar? Questo portavoce non scarterà mai nulla perché non fa parte dei miei compiti. Se ci sarà un accordo, lo comunicheremo. E' un giocatore del PSG, non ne vogliamo parlare".