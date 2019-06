JUVENTUS NAPOLI SARRI / Simbolo per tre anni della lotta del Napoli contro lo strapotere tecnico della Juventus in Italia, Maurizio Sarri per gli azzurri è ormai un 'ex comandante'.

Se da settimane serpeggiava malumore per le indiscrezioni che lo volevano vicinissimo agli acerrimi rivali, il comunicato ufficiale di ieri ha scatenato definitivamente le reazioni più disparate, tra striscioni e post al veleno sui social. 'Il Mattino' oggi in edicola, in prima pagina, ha fotografato in maniera chiara quanto sente buona parte della tifoseria campana: "L'ex napoletano". Sarri, nato a Napoli e sin da piccolo tifoso azzurro, in queste ore sta quindi ricevendo un trattamento non dissimile da quello che fu riservato pochi anni fa a Gonzalo