JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Continua a tenere banco in casa Juventus il possibile ritorno di Paul Pogba. Il francese resta il grande sogno a centrocampo, con la Juventus che dovrà però vedersela con il Manchester United - club detentore del suo cartellino - e il Real Madrid, che non ha mai mollato il classe 1993.

Secondo quanto riportato da 'Don Balon', però, Pogba preferirebbe un ritorno in bianconero, dove sarebbe la stella del centrocampo in un ambiente che conosco molto bene. Il portale spagnolo riferisce inoltre di una Juventus disposta a fare un importante sforzo economico, mettendo sul piatto 150 milioni di euro per i 'Red Devils' e ben 20 annuali per il giocatore. La 'telenovela' Pogba continua.