CALCIOMERCATO BOLOGNA DEFREL INGLESE / Il Bologna ha ufficializzato nel pomeriggio il rinnovo di contratto di Sinisa Mihajlovic fino al 2022. Il tecnico serbo è il primo tassello in vista della prossima stagione, poi si guarderà in ottica calciomercato con il chiaro intento di potenziare il roster a disposizione dell'allenatore.

Stando a quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' per l'attacco interessa Gregoireche non rimarrà alla Samp e tornerà dunque alla. L'altro osservato speciale è invece Roberto, anche lui reduce da un'annata in prestito. Conclusa l'avventura a Parma farà momentaneo ritorno ain attesa della nuova destinazione. Nel suo caso spaventa però la quotazione elevata che ne fanno gli azzurri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Per quanto riguarda la mediana la suggestione porta il nome di Giannelli Imbula, 26enne franco-congolese di proprietà dello Stoke City.

