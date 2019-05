JUVENTUS ROMERO DEMIRAL / La Juventus ha trovato l'accordo con il Bologna per la permanenza in Emilia di Orsolini. I felsinei avrebbero riscattato il giovane attaccante per 15 milioni di euro, cifra che i bianconeri possono subito reinvestire per Demiral.

La sinergia con il Sassuolo potrebbe portare anche alla permanenza del difensore turco in neroverde per completare il percorso di maturazione, con dei nuovi incontri in programma nei prossimi giorni che definiranno la situazione tra le parti scrive 'Tuttosport'. Oltre a Demiral Paratici potrebbe anche incontrare la dirigenza del Genoa per definire l'affare, che può sbarcare subito alla Continassa.