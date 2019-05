p>CALCIOMERCATO INTER CONTE / Da giorni è partito il conto alla rovescia in casaper l'approdo sulla panchina nerazzurra di Antonio: oggi Lucianoè chiamato contro l'a centrare la seconda qualificazione consecutiva in Champions League, poi si congederà per far posto all'ex tecnico di Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Conte siederà sugli spalti del Wanda Metropolitano, teatro della finale di Champions League in programma tra Liverpool e Tottenham, al fianco di Steven Zhang. Possibile che arrivi entro quella data già la firma sul contratto che lo legherà all'Inter: Conte intanto vuole prendere contatto con il mondo nerazzurro verso una stagione in cui la Beneamata si candida ad essere una delle protagoniste più attese della prossima Serie A.

