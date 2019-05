INTER MOSES CHELSEA/ Secondo quanto riportato da 'Turkish Football', Victor Moses, giocatore del Fenerbahce in prestito dal Chelsea, potrebbe tornare a Londra per poi eventualmente liberarsi in ottica Inter.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il portale turco avrebbe infatti svelato la presenza di una clausola all'interno del prestito di 18 mesi del giocatore nigeriano, che gli permetterebbe di rientrare in anticipo con i Blues. Uno sviluppo che potrebbe essere potenzialmente interessante per il calciomercato Inter , soprattutto sedovesse sedersi sulla panchina nerazzurra nella prossima stagione. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!