Juventus, dopo Allegri: la posizione di Pochettino

CALCIOMERCATO JUVENTUS POCHETTINO / Mauricio Pochettino è tra gli allenatori accostati alla Juventus per il dopo Massimiliano Allegri.

Il tecnico del Tottenham in un'intervista a 'El Partidazo de Cope', ha così parlato del suo futuro: "Non prenderò decisioni dopo la finale, è importante sapere qual è il piano futuro. Real Madrid? Non ho altri obiettivi se non allenare il Tottenham. Non mi spingo a sognare troppo oltre. Il calcio ti porta dove meriti".