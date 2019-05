p>CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA DE LIGT / Dopo l'incredibile stagione con il suo, Matthijsè finito nel mirino delche si è già assicurata Frenkiein vista della prossima stagione: anche lainsegue il difensore che ha proprio sancito l'uscita dei bianconeri dalla Champions League nel ritorno dei quarti finali disputato all'Allianz Stadium. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Al margine della premiazione come miglior giocatore della stagione concesso da 'Voetbal Primeur', de Ligt ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in vista del futuro. Ecco le sue parole riportate da 'Marca': "De Jong ha disputato una grande stagione, merita di firmare per il Barcellona. Giocare con lui lì? Sarebbe bello giocare ritrovarsi, ma ora non accadrà ". Il giocatore al momento si trova con il resto della squadra e dello staff proprio a Barcellona e non è da escludere un possibile rilancio nei prossimi giorni.

