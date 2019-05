PAGELLE E TABELLINO LAZIO BOLOGNA / Finisce 3-3 il monday night della Serie A fra i capitolini e i felsinei. Questi ultimi rimontano la rete di svantaggio realizzata nel primo tempo da un Correa in palla con Poli nei primi minuti della ripresa, che alimenta speranze e fiducia a tal punto da trovare il sorpasso per due volte con Destro prima e Orsolini poi. Nelmezzo il gol capolavoro di Bastos e, per finire, l'altro gioiello da calcio piazzato firmato da Milinikovic-Savic, subentrato. Da sottolineare la prestazione di Palacio. Il Bologna di Mihajlovic è salvo.

LAZIO

Guerieri 5,5 - Indeciso sul gol di Poli, che calcia sul suo palo e lo fulmina. Incolpevole sugli altri due.

Luiz Felipe 5,5 - Qualche indecisione di troppo anche per lui. Un po' molle. Dal 53' Armini 6 - Ci mette esuberanza e freschezza, buon impatto.

Acerbi 6 - Leggerino in occasione del pareggio di Destro, perchè si ritrova un po' nella terra di nessuno. Unica incertezza in una partita sempre sopra le righe.

Bastos 6,5 - Non ci arriva sul pallone colpito di testa da Palacio e indirizzato a Destro, che vale il sorpasso bolognese, ma si rifà poco dopo con un gran tiro a giro che firma temporaneamente il 2-2. Il gol gli dà fiducia e da quel momento non disdegna le sgroppate in avanti.

Romulo 6 - Poche progressioni sull'out di destra e qualche difficoltà di troppo in fase di marcatura. Ma nel secondo tempo spinge con più costanza e qualità.

Parolo 5,5 - Un ottimo assist non finalizzato da Immobile sul finire del primo tempo e poca convinzione nella marcatura di Poli in occasione del pareggio rossoblù. Bello e cattivo tempo stasera.

Leiva 6 - Suo l'assist che consente a Correa di centrare il bersaglio per il vantaggio biancoceleste. Poi però cala fisicamente sino a commettere anche qualche piccolo errore. Inzaghi lo sostituisce. Dal 73' Milinkovic-Savic 7 - Pareggia i conti con un calcio di punizione magistrale. Imprendibile per Skorupski.

Badelj 5 - Poco prima di uscire sbaglia in marcatura su Orsolini, lasciando troppa libertà all'esterno feslineo di battere a rete sugli sviluppi di un corner. Dal 64' Cataldi 6 - Impegna Skorupski con un tiro dalla distanza, poi si limita a far giare il pallone.

Lulic 5,5 - Si vede a sprazzi nel primo tempo, ma nella ripresa si eclissa un po'.

Correa 7 - Il gol che porta in vantaggio la Lazio è molto bello, con un tocco che mette fuori causa Danilo e che gli consente di battere con estrema freddezza Skoruspki. Nel primo tempo è il migliore in campo, ma nella ripresa perde brillantezza.

Immobile 5 - Ci prova tre volte, senza però trovare fortuna. Il secondo tentativo, su assist di Parolo, se lo divora lui però, a testimonianza di un periodo poco proficuo.

All. Inzaghi S. 6,5 - Lazio a tratti, forse un po' appagata dalla vittoria in Coppa Italia, ma comunque capace di far mae tre volte alla difesa avversaria.

Alcune giocate sono letali, ma non sempre vengono finalizzate al meglio lì davanti.

BOLOGNA

Skorupski 5,5 - Non può nulla su due dei tre gol della Lazio, ma sul calcio di punizione di Milinkovic-Savic si fa sorprendere sul suo palo.

Dijks 6,5 - Spinta costante e sovrapposizioni continue, finchè ne ha. Ci mette anche buona qualità.

Lyanco 5,5 - Qualche svarione in marcatura e difficoltà soprattutto sui palloni giocati in area dalla Lazio.

Danilo 5,5 - Correa lo salta con un tocco di classe in occasione del primo gol dei padroni di casa, ma lui dimostra poca convinzione nel chiudere quello spazio.

Mbaye 5,5 - Leggerino sul gol di Bastos, perchè non ci mette la gamba sottovalutando la possibile giocata del difensore capitolino.

Poli 6,5 - Un primo tempo così così, poi però il gol del pareggio che lo sblocca. Risulta prezioso ancora una volta con i suoi inserimenti. Dall'80' Dzemaili s.v.

Pulgar 5 - Nel primo tempo gioca e recupera pochi palloni. Nella ripresa correda una prestazione un po' scialba commettendo il fallo da cui deriva la punizione vincente di Milinkovic-Savic.

Destro 6,5 - Realizza la rete del sorpasso su assist di Palacio, dopo un match condotto in sordina. Non sono molti i movimenti, ma quando conta si fa trovare pronto. E la rete di Orsolini viene propiziata da una sua spizzata. Dal 71' Santander 5,5 - Si vede poco nello scampolo di partita giocato.

Soriano 6 - Buona intensità nel presing operato sulla trequarti e autore di buone giocate a supporto della manovra offensiva.

Orsolini 6,5 - Suo il gol del temporaneo 2-3, ma dimostra di avere colpi e tecnica al di là della rete. Mihajlovic gli ha sempre dato fiducia con buoni risultati.

Palacio 7 - La sua esperienza, la sua astuzia. Caratteristiche necessarie a questo Bologna per credere e centrare la salvezza. Due assist per due fondamentali gol. Giocate da attaccante di qualità. Dall'89' Krejci s.v.

All. Mihajlovic 6,5 - La vera pecca è da ricercare in difesa, dove si balla un po' troppo specialmente per la posta in palio. Ma ciò che conta davvero arriva comunque, ovvero il punto salvezza. In attacco vive di fiammate, che però sottolineano la buona qualità di cui gode il suo undici. E i gol arrivano.

Arbitro: Pasqua 6 - Non concede un corner alla Lazio nel primo tempo evidente. Per il resto dirige bene però, per quella che è una partita senza episodi dubbi. Conferma la rete di Orsolini al Var.

TABELLINO

Lazio-Bologna 3-3

Lazio (3-5-1-1): Guerrieri; Luiz Felipe (dal 53' Armini), Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva (dal 73' Milinkovic-Savic), Badelj (dal 64' Cataldi), Lulic; Correa; Immobile. A disp. Wallace, Durmisi, Patric, Bruno Jordao, Marusic, Capanni, Proto, Furlanetto. All.: Inzaghi S.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Dijks, Lyanco, Danilo, Mbaye; Poli (dall'80' Dzemaili), Pulgar; Destro (dal 71' Santander), Soriano, Orsolini; Palacio (dall'89' Krejci). A disp.: Calabresi, Helander, Paz, Svanberg, Nagy, Edera, Donsah, Falcinelli, Da Costa. All.: Mihajlovic.

Arbitro: Fabrizio Pasqua (Sez. di Tivoli)

Marcatori: 14' Correa (L), 51' Poli (B), 52' Destro (B), 59' Bastos (L), 64' Orsolini (B), 80' Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: 52' Destro (B), 64' Correa (L), 67' Leiva (L)

Espulsi:

