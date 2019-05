ITALIA MANCINI SERIE A BALOTELLI ALLEGRI / Roberto Mancini a margine della cerimonia della Hall of Fame del calcio italiano si è soffermato a parlare ai giornalisti presenti. Il ct della Nazionale ha fatto il punto sul momento del calcio nostrano. Impossibile poi non fare un accenno su Allegri: "Nessuno si aspettava un finale di campionato così, sembrava tutto finito già da tempo, ma negli ultimi 90 minuti in molte si giocano tanto - riporta 'gazzetta.it' - A parte lo scudetto, tutto è ancora in gioco. Il Napoli gioca sempre bene ma alla fine chi riesce a vincere è poi la squadra che merita di più ed è la migliore.

Piuttosto, sono sorpreso dalla situazione della. Dieci giornate fa era oltre la metà classifica. Non è semplice arrivare all'ultima giornata ed avere dei rischi così".

ALLEGRI - "Ci sono squadre all'estero che tengono allenatori per una vita. Oggi è comunque difficile e cinque anni sono tanti anche quando si vince con continuità. Allegri esce molto bene da questa esperienza, con 11 trofei vinti. Penso che il ciclo fosse arrivato alla fine"

BELOTTI-BALOTELLI - "Nella seconda parte della stagione hanno fatto molto meglio e anche questo è un segnale positivo. Più giocatori si hanno e meglio è"

