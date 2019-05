JUVENTUS ZIDANE REAL MADRID / L'addio di Allegri alla Juventus dà il via al valzer delle panchine vip: fino a poco fa quella del Real Madrid sembrava essere fuori da questa girandola ma qualcosa negli ultimi giorni sta cambiando.

Dopo le voci che accostano Zinedinealla Juventus, arrivano le parole del tecnico francese in conferenza stampa che aprono di fatto ad un possibile (e clamoroso) addio a fine stagione.

"Il messaggio è chiaro: è l'ultimo partita, vogliamo salutare i tifosi con una vittoria. Abbiamo vissuto un anno complicato, ora guardiamo alla prossima stagione dimostrandoa i tifosi che torneremo con entusiasmo per farli tornare ad essere orgogliosi della squadra". Sul futuro però le parole di Zidane aprono scenari che potrebbero poi trasformarsi in decisioni clamorose: "Le scelte spettano a me: questo è chiaro come l'acqua. Sono io l'allenatore e farò sempre quel che voglio, altrimenti andrò via. Per gli acquisti ci sono persone che lavorano per questo, ma lo facciamo insieme".

