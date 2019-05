MILAN FROSINONE CONVOCATI GATTUSO/ Il Milan, attraverso i suoi canali ufficiali, ha ufficialmente diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Frosinone di Baroni.

Non ci sono sorprese in casa rossonera per una sfida fondamentale per la qualificazione in Champions e per il futuro di Gennaro

I CONVOCATI:

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina, Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata, Bakayoko, Biglia, Kessie, Mauri, Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui