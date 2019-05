LUIS ENRIQUE SPAGNA CALCIOMERCATO /Luis Enrique, che in primavera abbandonò improvvisamente il ritiro della Nazionale spagnola a Malta, non prenderà parte alle sfide della Roja con le Isole Far Oer e la Svezia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La sua assenza ha causato dubbi e possibili rumors di calciomercato , ma il motivo che tiene lontano l'asturiano è totalmente diverso: un gravissimo problema familiare gli impedisce di lavorare in questi mesi, problema di cui sia la federazione spagnola che i calciatori sono a conoscenza. Dirgienti e giocatori hanno rinnovato la fiducia nel selezionatore: "Non è assolutamente nei nostri programmi cercare un nuovo allenatore", ha affermato questa mattina il direttore sportivo della RFEF, José Francisco, "lo staff tecnico sostituirà Luis Enrique per i prossimi impegni, ma il nostro desiderio è restare legati a lui per tanto tempo ancora". Una fiducia, quindi, senza data di scadenza: lasi stringe attorno al suo allenatore e lo aspetta con affetto.