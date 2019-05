CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI / Mauro Icardi ha scelto la Juventus. Da mesi al centro del dibattito tra polemiche e critiche, l'ex capitano dell'Inter studia la migliore soluzione per il suo futuro. Per la prossima estate la cessione è l'ipotesi più accreditata, con molteplici club europei alla finestra.

Il calciatore, dal canto suo, avrebbe già stabilito la sua meta preferita: clicca qui per gli ultimi aggiornamneti.

Calciomercato.it ha già anticipato il gradimento di Icardi nei confronti della Juventus, che resta la pista più plausibile per il suo destino. La volontà dell'attaccante, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe quella di trasferirsi in bianconero e di rifiutare le altre due opzioni provenienti da Spagna (Atletico Madrid) e Francia (PSG): alla base della decisione ci sarebbe anche la volontà di restare in Italia della sua famiglia, dati gli impegni lavorativi della moglie e agente Wanda Nara. Nei prossimi mesi, quindi, il rischio per gli interisti è di una trattativa al ribasso, ben lontana dai 110 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria (valida per l'estero dall'1 al 15 luglio) e dagli 80 milioni che vorrebbero incassare a Milano. Difficile, inoltre, che l'eventuale trattativa possa far sedere allo stesso tavolo gli 'ex amici' Marotta e Paratici, mentre sarebbe più probabile un contatto diretto tra l'a.d. nerazzurro e il presidente Agnelli. Se l'Inter 'trema' per la decisione del suo attaccante, quindi, la Juventus inizia a esultare sognando il colpaccio.

