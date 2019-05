MILAN GATTUSO / Potrebbe esserci una sorpresa sul futuro al Milan di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese non sarebbe infatti ancora fuori dai giochi come scrive 'La Gazzetta dello Sport' e i buoni rapporti con Gazidis possono influire per una possibile conferma di 'Ringhio' alla guida della squadra rossonera.

Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato!

L'ad ex Arsenal avrà infatti l'ultima parola sulla scelta dell'allenatore per la prossima stagione, anche se sarebbe lo stesso Gattuso a nutrire qualche perplessità sulla prosecuzione del rapporto con il 'Diavolo' e potrebbe lasciare anche in caso di qualificazione in Champions League. Gasperini e Di Francesco - oltre alla tentazione Sarri - resterebbero le alternative più credibili con l'addio di Gattuso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui