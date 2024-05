È durato davvero poco: lascia la Juve insieme ad Allegri

Altro addio alla Juventus. La sua separazione dal club bianconero, dopo mesi non certo esaltanti, è praticamente certo: il punto della situazione

Sono le ore dell’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Già in giornata potrebbe arrivare l’annuncio dell’esonero da parte del club bianconero.

Ma il tecnico livornese non è l’unico che la prossima stagione non sarà alla Juventus. Le prossime due partite saranno, infatti, le ultime per diversi giocatori. E’ molto probabile, ad esempio, che della rosa 2024/2025 non faccia parte nemmeno Carlos Alcaraz. Il centrocampista, arrivato nelle ultime ore del mercato invernale, difficilmente verrà riscattato.

Giuntoli è pronto a trattare con il Southampton un nuovo prezzo, ma è impossibile – come scrive Cesar Luis Merlo su X -che la Juventus utilizzi l’opzione di acquisto da 43 milioni di euro. I bianconeri, dunque, proveranno comunque a trattenerlo e nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Calciomercato Juventus, Alcaraz verso il ritorno al Southampton

L’acquisto di Carlos Alcaraz, che con la Juve ha collezionato dieci presenze, tra Serie A e Coppa Italia, per poco più di 240 minuti totali, si era reso necessario dopo la squalifica di Pogba, che aveva fatto seguito a quella di Nicolò Fagioli, riducendo all’osso il reparto mediano di Massimiliano Allegri.

La scommessa del classe 2002 non ha certo convinto così tanto da spingere la Juve a spendere la cifra pattuita in inverno. Senza un nuovo accordo, dunque, l’argentino farà ritorno al Southampton.