Lautaro e Marotta in coro: “Alziamo l’asticella”. Poi l’indizio su Zhang

Lautaro Martinez e Marotta in coro alla consegna dell’Ambrogino d’oro: “Alziamo l’asticella”. Poi l’indizio su Zhang e il futuro dell’Inter

Tutta l’Inter e la dirigenza al completo quest’oggi a Palazzo Marino per la consegna dell’Ambrogino d’oro alla presenza del Sindaco Sala.

A margine dell’evento, hanno rilasciato dichiarazioni il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, e Beppe Marotta. L’attaccante pensa già alla prossima stagione: “Vogliamo continuare anche l’anno prossimo ad alzare l’asticella dell’Inter e cercare di centrare più traguardi possibili. Ringrazio il sindaco perché è un onore per noi questo premio. Siamo orgogliosi dell’Ambrogino d’oro”.

L’AD dell’Inter, invece, cita il presidente Zhang lasciando un nuovo indizio sul futuro del club: il numero uno nerazzurro non ha alcuna intenzionato di cedere la proprietà: “Porto i saluti di Steven Zhang, a nome di tutta l’Inter non ha mai fatto mancare affetto e sicurezza. Non è qui con noi, ma siamo riconoscenti a lui e a tutta la sua famiglia per ciò che hanno fatto. Hanno profuso forti capitali, ma soprattutto hanno inculcato il valore della fiducia, che ha portato risultati straordinari”.