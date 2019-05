INTER CHIEVO SPALLETTI / E' un Luciano Spalletti che controbatte colpo su colpo in conferenza stampa sui rumors in merito al proprio futuro. Il tecnico dell'Inter ha battibeccato con un giornalista in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro il Chievo: "Io rassegnato? Se è da due anni che dici sempre la stessa cosa è ovvio che prima o poi ci indovini. Non è qualità dire che ogni giorno piove, è sparare nel mucchio.

E' qualità quando dici: domani l'altro alle 2 piove e poi piove veramente. Rassegnato sei tu, mi avanza roba per metterla a disposizione. Sei hai qualche problema ti metto a disposizione quella che è la mia determinazione e il mio carattere. Non ti vedo tranquillissimo, sei un po' bianchino e un po' smunto. Secondo me c'hai qualcosa che ti va male - prosegue Spalletti riferendosi sempre al giornalista - Vienine a parlare e se ne parla, così ti metto a disposizione la risposta che tu cerchi".