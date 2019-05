SERIE A INTER CHIEVO / Massimo risultato con il minimo sforzo per l'Inter: Chievo battuto 21-0 con una rete sul finire del primo tempo di Politano e una nel finale di Perisic. I nerazzurri conquistano tre punti fondamentali per la corsa Champions, tornando al terzo posto e mettendo Roma e Milan a quattro lunghezze. Un successo che non ha però entusiasmato San Siro che anzi non ha mancato di fischiare i calciatori di casa: primi 40 minuti di grande sofferenza con la squadra di Spalletti che non è mai riuscita a creare veri pericoli dalle parti di Semper.

Al 39' però una conclusione di Politano batte il portiere veneto e fa tirare un sospiro di sollievo ai nerazzurri.

Nella ripresa l'Inter continua ad attaccare e diventa anche più pericolosa. Ci prova anche il Chievo con una conclusione a giro di Vignato che finisce fuori di poco, mentre il palo dice no a Perisic. Poi è tempo dei cambi con Icardi fischiatissimo al momento di lasciare il posto a Martinez e Pellissier invece applaudito quando è entrato in campo per la sua ultima a 'San Siro'. Tributo al 40enne attaccante ma tre punti per l'Inter che vede la Champions un po' più vicina anche grazie al 2-0 siglaato a quattro minuti dal termine da Perisic.

INTER-CHIEVO 2-0: 39' Politano (I), 86' Perisic (I)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 89, Napoli 76, Inter 66, Atalanta 65, Milan 62, Roma 62, Torino 60, Lazio 58, Sampdoria 49, Sassuolo 42, Spal 42, Fiorentina 40, Cagliari 40, Bologna 40, Parma 38, Udinese 37, Genoa 36, Empoli 35, Frosinone 24, Chievo 15.



