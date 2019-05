CALCIOMERCATO NAPOLI MARIO RUI BENFICA SPORTING / Il Napoli ha sbancato Ferrara ieri grazie ad un gol nei minuti finali firmato da Mario Rui. Una rete decisiva ma poco festeggiata dal mancino portoghese apparso piuttosto polemico al momento dell'esultanza. Un risentimento quello dell'ex empolese che in estate potrebbe anche portarlo lontano dal capoluogo campano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non mancherebbero inoltre le pretedenti per Mario Rui, soprattutto dall'estero. Secondo quanto riferito da 'Il Mattino', infatti, il portoghese ex Roma è seguito con attenzione dae sopratutto, che potrebbe consentire al calciatore di continuare a giocare in Champions. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI