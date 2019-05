SAMPDORIA EMPOLI ROMEI GIAMPAOLO / Nel post-partita di Sampdoria-Empoli ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' Antonio Romei, che si è soffermato sul destino di Giampaolo: "Col mister non ci sono problemi. Ha fatto un lavoro importante. È il nostro allenatore, abbiamo fatto tre anni intensi, ha un annodi contratto e a fine stagione ci vediamo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il rapporto con Giampaolo è intenso, abbiamo sposato completamente le sue idee. C'è un rapporto che va al di la. A fine anno ci vediamo come ogni stagione e tiriamo le somme. Il messaggio del mister è importante, tutti possiamo fare di più e l'obiettivo è quello di crescere. Proprietà? Non posso rispondere. Non parliamo di trattative. Oggi l'appuntamento è fissato col presidente Ferrero".