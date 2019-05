JUVENTUS RABIOT / La Juventus si rifà il look: la squadra bianconera interverrà in quasi tutti i reparti in vista della prossima stagione e dell'assalto alla Champions. A centrocampo è già arrivato Ramsey ma gli acquisti non dovrebbero essere finiti, anche perché si prevedono diverse partenze. Tra gli obiettivi dei bianconeri c'è anche Adrien Rabiot, in scadenza con il Paris Saint-Germain.

Da dicembre il centrocampista francese non gioca e le corteggiatrici per prelevarlo a parametro zero non mancano: sembrava fatta con il, ma poi è saltato tutto, complice le richieste monstre della mamma agente. Dieci milioni di euro di ingaggio l'anno per un calciatore di 23 anni che arriverebbe senza spese di cartellino: una cifra su cui riflettere anche per la Juventus che però potrebbe essere agevolata dalla ormai famosa nuova tassazione del decreto crescita. Se fosse confermata, i bianconeri potrebbero accontentare le richieste dell'agente di Rabiot andando ad incidere sul bilancio per un costo complessivo di circa 12 milioni di euro, praticamente il peso attuale di un ingaggio di 6-7 milioni. Per questo - riferisce 'TuttoSport'- la società italiana è al momento considerata in pole rispetto alla concorrenti