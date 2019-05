FIORENTINA MILAN STREAMING DAZN / È una Fiorentina che gioca più per l'orgoglio che per la classifica quella che stasera all'Artemio Franchi di Firenze ospita un Milan che, invece, ha bisogno assoluto dei tre punti per continuare ad inseguire l'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. Una sfida mai banale e sempre sentitissima, resa ancor più importante dall'incrocio tra Vincenzo Montella e Gennaro Gattuso che promette scintille e spettacolo.

Fiorentina-Milan di sabato 11 maggio sarà trasmessa in esclusiva sulla nuova piattaforma streaming DAZN disponibile per gli abbonati su pc, smartphone, smart tv e tablet.

Per i nuovi abbonati è garantito il primo mese di visione gratis, terminato il quale scatterà l'abbonamento a 9,99 euro al mese. L'eventuale recesso, successivamente, sarebbe altrettanto gratuito.

CLICCA QUI PER REGISTRARTI SU DAZN GRATIS

E' possibile vedere la gara gratuitamente in streaming su siti alternativi come Rojadirecta, ma è una scelta che sconsigliamo per la scarsa qualità della resa audio e video e perché tali portali mettono a rischio virus i vostri dispositivi. Inoltre, il servizio offerto da questi portali potrebbe essere interrotto in qualsiasi momento dal Provider Internet.

